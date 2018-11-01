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Україна за 10 міс. експортувала
електроенергію на $266 млн

Україна за 10 міс. експортувала електроенергію на $266 млн
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:56

Україна за 10 міс. експортувала електроенергію на $266 млн

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-жовтні 2018 року експортувала електроенергію на суму $ 266,113 млн, в т. ч. в жовтні - на $28,728 млн.

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R2
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По какой цене ?
Shall
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:22

Думаю продавая электроэнергию выработанную атомными станциями можно неплохо заработать.
Во многих странах атомные станции закрыли и электричество них дороже чем если бы атомные станции у них работали.
И сборки для Украинских атомных станций отобьются.
Кажется как раз порядка на 250 миллионов долларов и покупалось атомного сырья в 2018 году.
вот нашел о покупке ядреного топлива Украиной.
https://news.finance.ua/ua/news/-/43496 ... na-173-mln
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:41

Re: Україна за 10 міс. експортувала електроенергію на $266 м

Никогда не пишут какой объем и по какой цене. А знаете почему? Потому что зарубеж ее продают дешевле чем нам. Вот так.
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:51

  bublik_ltd написав:Никогда не пишут какой объем и по какой цене. А знаете почему? Потому что зарубеж ее продают дешевле чем нам. Вот так.

Там крупный опт и цена другая.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:56

Re: Україна за 10 міс. експортувала електроенергію на $266 м

  Yura_Gag написав:продавая электроэнергию выработанную атомными станциями можно неплохо заработать
Не надо думать: наши атомные станции не вырабатывают энергию пригодную для экспорта (по крайней мере на запад)! Экспорт идет с т.н. "Бурштынского энергоострова", подробнее почитайте здесь: https://zn.ua/energy_market/energosiste ... ova-_.html
И "таки - да", оптовые тарифы у европейцев были ниже украинских, по крайней мере ДТЭК в 10-13 гг, жаловался на "убыточность" экспорта: https://biz.liga.net/all/tek/article/za ... troenergii
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:00

Re: Україна за 10 міс. експортувала електроенергію на $266 м

Black Jack - White Business
ruvex
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