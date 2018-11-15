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Міськрада Тернополя затвердила
нові тарифи на проїзд у...

Міськрада Тернополя затвердила нові тарифи на проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:57

Міськрада Тернополя затвердила нові тарифи на проїзд у...

Пропонуємо до обговорення:
Міськрада Тернополя сьогодні, 15 листопада 2018 року, затвердила нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Дивися повний текст Міськрада Тернополя затвердила нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:57

Сбылся прогноз о двухходовке: сначала отменяют большую стоимость проезда, а затем утверждают большую, но немного меньшую стоимость. Ждем народных гуляний лохов.
zloy_ukr
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