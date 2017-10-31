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Людина-ракета пролетіла на
реактивних ранцях норвезькими...

Людина-ракета пролетіла на реактивних ранцях норвезькими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:08

Людина-ракета пролетіла на реактивних ранцях норвезькими...

Пропонуємо до обговорення:
Реактивний ранець вже давним-давно існує у фантастиці, але в реальності до його повсюдного поширення ще далеко. Тим не менш, трюки на джетпаках виходять по-справжньому захоплюючими.

Дивися повний текст Людина-ракета пролетіла на реактивних ранцях норвезькими фіордами (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:08

а де відео загубили?
додайте будьте добрі
greenozon
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