У жовтні 2018 року офіційний рівень безробіття зберігся на рівні вересня на 1,1%.
Дивися повний текст У Держстаті порахували, скільки в Україні безробітних.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:26
У Держстаті порахували, скільки в Україні безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держстаті порахували, скільки в Україні безробітних.
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:26
Якось не вірно наведено підсумок. Цитата: 3 людини претендують на 1 вакансію.
Як би дійсно так було б - то вакансій би було до 10, а безробітніх 174 тис чол.
А по факту маємо діючий конкурс на максимум 100 вакансій, а інші нікому не потрібні(((.
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