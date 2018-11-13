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У Держстаті порахували,
скільки в Україні безробітних

У Держстаті порахували, скільки в Україні безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:26

У Держстаті порахували, скільки в Україні безробітних

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні 2018 року офіційний рівень безробіття зберігся на рівні вересня на 1,1%.

Дивися повний текст У Держстаті порахували, скільки в Україні безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:26

Якось не вірно наведено підсумок. Цитата: 3 людини претендують на 1 вакансію.
Як би дійсно так було б - то вакансій би було до 10, а безробітніх 174 тис чол.
А по факту маємо діючий конкурс на максимум 100 вакансій, а інші нікому не потрібні(((.
jeugen
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