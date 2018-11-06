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Артемсіль оштрафували
на 13,4 мільйона гривень

Артемсіль оштрафували на 13,4 мільйона гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:29

Артемсіль оштрафували на 13,4 мільйона гривень

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство Артемсіль визнано монополістом і оштрафовано на 13,4 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Дивися повний текст Артемсіль оштрафували на 13,4 мільйона гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:30

Смешно!
slava_lesnikov
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:10

Артёмовская каменная соль не только самая вкусная , но и самая грязная - видать, забывают переобуваться на рабочем месте.
warlamp
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