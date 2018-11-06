Державне підприємство Артемсіль визнано монополістом і оштрафовано на 13,4 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Дивися повний текст Артемсіль оштрафували на 13,4 мільйона гривень.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:29
Артемсіль оштрафували на 13,4 мільйона гривень
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Дивися повний текст Артемсіль оштрафували на 13,4 мільйона гривень.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:10
Артёмовская каменная соль не только самая вкусная , но и самая грязная - видать, забывают переобуваться на рабочем месте.
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