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МВФ і СБ відзначають слабкий
прогрес України в боротьбі...

МВФ і СБ відзначають слабкий прогрес України в боротьбі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:39

МВФ і СБ відзначають слабкий прогрес України в боротьбі...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) - відзначають низьку результативність дій влади в боротьбі з корупцією.

Дивися повний текст МВФ і СБ відзначають слабкий прогрес України в боротьбі з корупцією.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:40

Де він той "слабий прогрес"?Крім паралізованого піару ніяких зрушень.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:05

Агенты Кремля таки прорвались в МВФ и в ВБ
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:06

Re: МВФ і СБ відзначають слабкий прогрес України в боротьбі.

  antey1969 написав:Агенты Кремля таки прорвались в МВФ и в ВБ

Бо цей форум їх вже не витримує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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