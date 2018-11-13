Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) - відзначають низьку результативність дій влади в боротьбі з корупцією.
Дивися повний текст МВФ і СБ відзначають слабкий прогрес України в боротьбі з корупцією.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:39
МВФ і СБ відзначають слабкий прогрес України в боротьбі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ і СБ відзначають слабкий прогрес України в боротьбі з корупцією.
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:40
Де він той "слабий прогрес"?Крім паралізованого піару ніяких зрушень.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:06
Re: МВФ і СБ відзначають слабкий прогрес України в боротьбі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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