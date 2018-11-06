ВТБ Банк офіційно оголосив на своєму сайті, що з 14.11.2018 змінив тарифи на послуги для фізичних осіб.
Дивися повний текст ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до 25%.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:31
ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до 25%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до 25%.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:39
Re: ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до
Странно, что за четыре года кто то еще не понял, что российские банки у нас капут, и держали там деньги.
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