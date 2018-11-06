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ВТБ Банк підвищив комісію за
зняття готівкових коштів до 25%

ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до 25%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:31

ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до 25%

Пропонуємо до обговорення:
ВТБ Банк офіційно оголосив на своєму сайті, що з 14.11.2018 змінив тарифи на послуги для фізичних осіб.

Дивися повний текст ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до 25%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:31

25% они с дуба рухнули
anna_slepko
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:39

Re: ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до

anna_slepko написав:25% они с дуба рухнули

Странно, что за четыре года кто то еще не понял, что российские банки у нас капут, и держали там деньги.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:02

Именно тот случай, когда жалко что у нас не Беларусь.
Помнится, когда в Украине Дельтабанк Лагуна еще платил, но уже сильно" через пень-колоду", то в соседней Беларуси, когда у Лагуна таких проблем совсем не было, их местный Фонд гарантирования, упреждая проблему, вывел Дельтабанк с рынка в течении недели. И это даже не смотря на то, что там все платежи шли, а вклады в полном объеме гарантируются, а не как у нас 200к.

Почему нацбанк допускает это издевательство и не банкротит банк, никак не объяснить, разве только они сами там "в теме".
EKO
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