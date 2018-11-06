ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до 25%

Додано: Чет 15 лис, 2018 20:02

Именно тот случай, когда жалко что у нас не Беларусь.

Помнится, когда в Украине Дельтабанк Лагуна еще платил, но уже сильно" через пень-колоду", то в соседней Беларуси, когда у Лагуна таких проблем совсем не было, их местный Фонд гарантирования, упреждая проблему, вывел Дельтабанк с рынка в течении недели. И это даже не смотря на то, что там все платежи шли, а вклады в полном объеме гарантируются, а не как у нас 200к.



Почему нацбанк допускает это издевательство и не банкротит банк, никак не объяснить, разве только они сами там "в теме".