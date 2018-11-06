ВТБ Банк офіційно оголосив на своєму сайті, що з 14.11.2018 змінив тарифи на послуги для фізичних осіб.
Дивися повний текст ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до 25%.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:31
ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до 25%
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Дивися повний текст ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до 25%.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:39
Re: ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до
Странно, что за четыре года кто то еще не понял, что российские банки у нас капут, и держали там деньги.
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:02
Именно тот случай, когда жалко что у нас не Беларусь.
Помнится, когда в Украине Дельтабанк Лагуна еще платил, но уже сильно" через пень-колоду", то в соседней Беларуси, когда у Лагуна таких проблем совсем не было, их местный Фонд гарантирования, упреждая проблему, вывел Дельтабанк с рынка в течении недели. И это даже не смотря на то, что там все платежи шли, а вклады в полном объеме гарантируются, а не как у нас 200к.
Почему нацбанк допускает это издевательство и не банкротит банк, никак не объяснить, разве только они сами там "в теме".
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:29
Надсмотрщик с НБУ сидит в ВТБ и других банках с рос. капиталом, если мне не изменяет память, с момента введения санкций. В независимости от даты, одно можно утверждать без сомнения, он там уже присутствует ранее нежели начались спотыкания.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:33
Re: ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:21
Re: ВТБ Банк підвищив комісію за зняття готівкових коштів до
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:25
Те кто понял, что случилось за четыре года, деньги вообще не держит в украинских банках. Даже в ячейках стремно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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