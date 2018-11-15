Компанія продовжує відслідковувати ринкову ситуацію і планує повернутися до питання розміщення.
Дивися повний текст Коболєв пояснив відмову \"Нафтогазу\" від випуску євробондів на 1 млрд доларів.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 20:10
Коболєв пояснив відмову "Нафтогазу" від випуску...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв пояснив відмову \"Нафтогазу\" від випуску євробондів на 1 млрд доларів.
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:10
А пану Коболеву не будет тяжело объяснить, зачем сверхприбыльной гос корпорации привлекать еще и "внешние заимствования"? Наверное на премии не хватает...
Я еще могу понять, почему Apple берет кредиты на выплату своих дивидендов: их жаба душит прибыль в штаты заводить.
Ну а НАК “Нафтогаз Украины” эвробонды для чего?
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