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Коболєв пояснив відмову
"Нафтогазу" від випуску...

Коболєв пояснив відмову "Нафтогазу" від випуску...
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:10

Коболєв пояснив відмову "Нафтогазу" від випуску...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія продовжує відслідковувати ринкову ситуацію і планує повернутися до питання розміщення.

Дивися повний текст Коболєв пояснив відмову \"Нафтогазу\" від випуску євробондів на 1 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:10

А пану Коболеву не будет тяжело объяснить, зачем сверхприбыльной гос корпорации привлекать еще и "внешние заимствования"? Наверное на премии не хватает...
Я еще могу понять, почему Apple берет кредиты на выплату своих дивидендов: их жаба душит прибыль в штаты заводить.
Ну а НАК “Нафтогаз Украины” эвробонды для чего?
Radon
 
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