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У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:06
Пропонуємо до обговорення:
Серед керівників налічується 5 318 мільйонерів.
Дивися повний текст У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні
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Додано: Чет 15 лис, 2018 22:07
Что то за инвалиды по 6 лямов?
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Чет 15 лис, 2018 14:59
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