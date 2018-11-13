Серед керівників налічується 5 318 мільйонерів.
Дивися повний текст У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:06
У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 06:52
Re: У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Укр
Повысят ЕСВ, все эти миллионеры сразу начнут получать минималку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:01
Может вместо того чтоб щимить тех, кто показывает свои реальные доходы, стоит стимулировать тех , кто получает гроши работать эффективнее (ну и проверить на предмет черной составляющей).
|