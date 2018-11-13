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У Кабміні назвали кількість
зарплатних мільйонерів в Україні

У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:06

У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Серед керівників налічується 5 318 мільйонерів.

Дивися повний текст У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:07

Что то за инвалиды по 6 лямов?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:26

тоже интересует этот вопрос
papchik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 06:52

Re: У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Укр

«Таким чином, люди з низькою зарплатою заплатили соціальний внесок з усієї суми заробітку, в той час як 51 тисяча не найбідніших громадян заплатили ЄСВ тільки 40% своєї зарплати», – сказав Рева.

Повысят ЕСВ, все эти миллионеры сразу начнут получать минималку
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:01

Может вместо того чтоб щимить тех, кто показывает свои реальные доходы, стоит стимулировать тех , кто получает гроши работать эффективнее (ну и проверить на предмет черной составляющей).
ssnet
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