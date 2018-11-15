Серед керівників налічується 5 318 мільйонерів.
Дивися повний текст У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 22:06
У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 06:52
Re: У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Укр
Повысят ЕСВ, все эти миллионеры сразу начнут получать минималку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:01
Может вместо того чтоб щимить тех, кто показывает свои реальные доходы, стоит стимулировать тех , кто получает гроши работать эффективнее (ну и проверить на предмет черной составляющей).
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:11
к счастью это не Реве решать. работа в министерстве СОЦИАЛЬНОЙ политики все-таки неизбежно накладывает левацкий отпечаток на психику.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:24
Re: У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Укр
Из статьи за 2016й. Половины уже нет, но порядок сумм для понимания. нищеброд Коболев завистливо закуривает....
Зарплаты в «Шахтере» за октябрь 2016 (в гривнах):
1. Дарио Срна – 20,4 млн
2. Бернард – 9 млн
3. Ярослав Ракицкий – 5,5 млн
4. Паулу Фонсека – 5,1 млн
5. Фред – 5 млн
6. Эдуардо – 4,7 млн
7. Марлос – 4,3 млн
8. Дентиньо – 4,1 млн
9. Пятов – 3,8 млн
10. Тайсон – 3,4 млн
понятно что контора частная, но бабки то из казны получает, через субсидии.
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