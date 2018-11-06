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У Кабміні назвали кількість зарплатних мільйонерів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лис, 2018 04:15
M-A-X написав:
За його словами, до числа зарплатних мільйонерів, яким нараховується єдиний соціальний внесок, потрапили 1 тис. 657 бухгалтерів, з яких четверо отримують від 1 млн грн до 4,7 млн грн.
Я отказываюсь понимать этот поток сознания.
2 заместителя, 4 из которых в шухляде (с)
я попытался в уме прикинуть некоторые показатели - текст реально писал какой-то конь копытом. уровень журналистики падает, да еще и половина торгует собою налево и направо.
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galex
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