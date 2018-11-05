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Нацбанк випустив
шестикутні монети (фото)

Нацбанк випустив шестикутні монети (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:12

Нацбанк випустив шестикутні монети (фото)

Пропонуємо до обговорення:
14 листопада Національний банк ввів у обіг чотири пам'ятні монети неправильної форми.

Дивися повний текст Нацбанк випустив шестикутні монети (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:12

У воюючій країні Ера миру.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:26

Эра шоколада, ну а что людям кроме монеток надо?
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:37

priem_metalla86
А причем здесь шоколад?
Или в голове, вообще, кроме ваты ничего нет?
Yuri_Z
 
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