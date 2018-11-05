14 листопада Національний банк ввів у обіг чотири пам'ятні монети неправильної форми.
Дивися повний текст Нацбанк випустив шестикутні монети (фото).
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:12
Нацбанк випустив шестикутні монети (фото)
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Дивися повний текст Нацбанк випустив шестикутні монети (фото).
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:37
priem_metalla86
А причем здесь шоколад?
Или в голове, вообще, кроме ваты ничего нет?
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