14 листопада Національний банк ввів у обіг чотири пам'ятні монети неправильної форми.
Дивися повний текст Нацбанк випустив шестикутні монети (фото).
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:12
Нацбанк випустив шестикутні монети (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк випустив шестикутні монети (фото).
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:37
priem_metalla86
А причем здесь шоколад?
Или в голове, вообще, кроме ваты ничего нет?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:07
Щодо ери змін
Спіраль часу перемелить всі душі і зробить з людей стилізовані людські силуети. В новому світі ні мозок ні особистість не потрібна. Це не вписується в концепцію чіпованого людського силуету. Інь і янь, оливкова гілка,qr код, стосунки чоловіка і жінки всі на чорному фоні-зло визначило ці напрямки пріоритетними і основний удар буде саме там.
Монети депресивні.
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:46
Вот только не пойму при чём тут яблуко с отпечатком пальца, у нас в стране не все носят айфоны или в НБУ об этом забыли ?:)
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:49
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