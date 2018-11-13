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У Ахметова розповіли, якою
буде ціна на вугілля після...

У Ахметова розповіли, якою буде ціна на вугілля після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:45

У Ахметова розповіли, якою буде ціна на вугілля після...

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко розповів, що буде з ціною на вугілля.

Дивися повний текст У Ахметова розповіли, якою буде ціна на вугілля після скасування \"Роттердам+\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:45

В октябре цена на уголь в Роттердаме с учетом доставки в Украину была около....

Так у всех нас "огромное желание, чтобы это расследование завершилось, чтобы НАБУ поставило точку".
Посчитают, сколько тонн украинского или российского угля было доставлено из Роттердама.. и поставят точки.

А то все эти тимченки из дтэка напоминают привокзальных таксистов-барыг, которые за проезд на соседнюю улицу выставляют цену как будто эта улица находится не рядом, а в вообще где то в другом городе.
EKO
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