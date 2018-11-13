Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко розповів, що буде з ціною на вугілля.
Дивися повний текст У Ахметова розповіли, якою буде ціна на вугілля після скасування \"Роттердам+\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:45
У Ахметова розповіли, якою буде ціна на вугілля після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Ахметова розповіли, якою буде ціна на вугілля після скасування \"Роттердам+\".
Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:45
В октябре цена на уголь в Роттердаме с учетом доставки в Украину была около....
Так у всех нас "огромное желание, чтобы это расследование завершилось, чтобы НАБУ поставило точку".
Посчитают, сколько тонн украинского или российского угля было доставлено из Роттердама.. и поставят точки.
А то все эти тимченки из дтэка напоминают привокзальных таксистов-барыг, которые за проезд на соседнюю улицу выставляют цену как будто эта улица находится не рядом, а в вообще где то в другом городе.
|