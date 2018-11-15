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"Укрзалізниця" запустила поїзд
"Мукачево-Будапешт" по...

"Укрзалізниця" запустила поїзд "Мукачево-Будапешт" по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:51

"Укрзалізниця" запустила поїзд "Мукачево-Будапешт" по...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця 14 листопада запустила тестовий поїзд сполученням Мукачево-Будапешт на євроколії.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" запустила поїзд \"Мукачево-Будапешт\" по євроколії.
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