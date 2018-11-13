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На 2,3 мільйона грн: за допомогою TruCam зафіксували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:23
Пропонуємо до обговорення:
З 16 жовтня до 13 листопада патрульні винесли 8 123 постанови за перевищення швидкості руху більш ніж на 20 км/год і 50 км/год.
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R2
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:23
Вот уже статься с цифрами. Спасибо Финанс!
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Molchyn
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Сер 07 лис, 2018 19:12
Radon