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На 2,3 мільйона грн: за
допомогою TruCam зафіксували...

На 2,3 мільйона грн: за допомогою TruCam зафіксували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:23

На 2,3 мільйона грн: за допомогою TruCam зафіксували...

Пропонуємо до обговорення:
З 16 жовтня до 13 листопада патрульні винесли 8 123 постанови за перевищення швидкості руху більш ніж на 20 км/год і 50 км/год.

Дивися повний текст На 2,3 мільйона грн: за допомогою TruCam зафіксували понад 8 000 порушень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:23

Вот уже статься с цифрами. Спасибо Финанс!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:42

а всё-таки - где посмотреть карту расположения этих мест? А то всё подчеркивает, а ссылку дать видимо религия не позволяет.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:20

На два ярда гривны штрафов выписали??? Чушь какая..
zarubink8
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