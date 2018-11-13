З 16 жовтня до 13 листопада патрульні винесли 8 123 постанови за перевищення швидкості руху більш ніж на 20 км/год і 50 км/год.
Дивися повний текст На 2,3 мільйона грн: за допомогою TruCam зафіксували понад 8 000 порушень.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:23
На 2,3 мільйона грн: за допомогою TruCam зафіксували...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На 2,3 мільйона грн: за допомогою TruCam зафіксували понад 8 000 порушень.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:42
а всё-таки - где посмотреть карту расположения этих мест? А то всё подчеркивает, а ссылку дать видимо религия не позволяет.
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