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У Латвії затримали екс-президента збанкрутілого банку,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:38
Пропонуємо до обговорення:
У Латвії затримали колишнього президента, одного з власників ПАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank) Рейніса Тумовса.
Дивися повний текст У Латвії затримали екс-президента збанкрутілого банку, який вивів з України 300 млн грн
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