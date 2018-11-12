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Склали рейтинг міст, де водії
найбільше користуються...

Склали рейтинг міст, де водії найбільше користуються...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:09

Склали рейтинг міст, де водії найбільше користуються...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році в українських містах ременем безпеки користується лише 23% водіїв, що на 8% більше, ніж роком раніше.

Дивися повний текст Склали рейтинг міст, де водії найбільше користуються ременями безпеки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:10

А зачем ремень безопасности, если машину после покупки посвятили и иконку повесили в салоне?
yevgenmuza
 
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