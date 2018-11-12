У 2018 році в українських містах ременем безпеки користується лише 23% водіїв, що на 8% більше, ніж роком раніше.
Дивися повний текст Склали рейтинг міст, де водії найбільше користуються ременями безпеки (інфографіка).
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:09
Склали рейтинг міст, де водії найбільше користуються...
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Дивися повний текст Склали рейтинг міст, де водії найбільше користуються ременями безпеки (інфографіка).
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:10
А зачем ремень безопасности, если машину после покупки посвятили и иконку повесили в салоне?
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