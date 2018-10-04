За несплату ЄСВ планують обмежити виїзд за кордон і водіння автомобіля
Дивися повний текст Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за несплату ЄСВ.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:22
Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за несплату ЄСВ.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:22
Ничего не понял. Это теперь все безработные в обязательном порядке должны платить ЕСВ, что ли?
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