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Мінсоцполітики зібралося
посилити відповідальність за...

Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:22

Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за...

Пропонуємо до обговорення:
За несплату ЄСВ планують обмежити виїзд за кордон і водіння автомобіля

Дивися повний текст Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за несплату ЄСВ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:22

Ничего не понял. Это теперь все безработные в обязательном порядке должны платить ЕСВ, что ли?
Искатель
 
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"Это плановый рост, потому что мы запланировали увеличение пенсий" этот рост связан не с увеличением пенсий а с усугублением демографической ситуации, самая жесть как раз начинается и будет только усугубляться.. пенсионная система в нынешнем виде утопичная так как не доживет до 30 года. Колосальное падение рождаемости 90-2000х ее попросту добьет в совокупности с трудовой миграцией которая происходит на протяжении многих лет и сейчас только усугубляется еще больше. Отчисления в ПФ в нынешнем виде никак не отразятся на пенсии молодого поколения и являются просто подарком государству ввиду не состоятельности применять радикальные меры для решения данной проблемы что не добавляет мотивации трудовому населению что либо менять
dotster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:37

атака на ФОПов
edu_kostyk
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:05

Давайте смертную казнь!!!!
brk0
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