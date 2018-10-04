За несплату ЄСВ планують обмежити виїзд за кордон і водіння автомобіля
Дивися повний текст Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за несплату ЄСВ.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:22
Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за несплату ЄСВ.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:22
Ничего не понял. Это теперь все безработные в обязательном порядке должны платить ЕСВ, что ли?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:09
"Это плановый рост, потому что мы запланировали увеличение пенсий" этот рост связан не с увеличением пенсий а с усугублением демографической ситуации, самая жесть как раз начинается и будет только усугубляться.. пенсионная система в нынешнем виде утопичная так как не доживет до 30 года. Колосальное падение рождаемости 90-2000х ее попросту добьет в совокупности с трудовой миграцией которая происходит на протяжении многих лет и сейчас только усугубляется еще больше. Отчисления в ПФ в нынешнем виде никак не отразятся на пенсии молодого поколения и являются просто подарком государству ввиду не состоятельности применять радикальные меры для решения данной проблемы что не добавляет мотивации трудовому населению что либо менять
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