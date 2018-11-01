Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко вважає, що в Україні створені всі умови для введення другого рівня пенсійної системи.
Дивися повний текст Україна запізнилася з другим рівнем пенсійного страхування на 10 років - Розенко.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:49
Україна запізнилася з другим рівнем пенсійного...
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Дивися повний текст Україна запізнилася з другим рівнем пенсійного страхування на 10 років - Розенко.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:49
Все правильно и логично. Пенсионные деньги должны быть инвестированы, но в монополию и инфраструктуру . Энергетический комплекс, металлургия, связь и прочее. Все, что надежно. Но как раз это и прихватизировали. Что будет с деньгами фонда если например их доверят таким как Коболев, для модернизации ГТС, предугадать не сложно.
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