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Боротьба із псевдосубсидіантами:
Розенко розповів, кого...

Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:36

Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...

Пропонуємо до обговорення:
Місяць тому Камбін вніс зміни до нової системи субсидій і результатом того є те, що велика кількість людей випали із системи.

Дивися повний текст Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого відсіяли із системи.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:36

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papazina
 
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