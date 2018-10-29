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Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:36
Пропонуємо до обговорення:
Місяць тому Камбін вніс зміни до нової системи субсидій і результатом того є те, що велика кількість людей випали із системи.
Дивися повний текст Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого відсіяли із системи
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:36
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