Місяць тому Камбін вніс зміни до нової системи субсидій і результатом того є те, що велика кількість людей випали із системи.
Дивися повний текст Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого відсіяли із системи.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:36
Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...
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Дивися повний текст Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого відсіяли із системи.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:03
Благодаря таким вот еденичным историям, а может и выдуманным, огромное количество нуждающихся людей обречены на существование
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