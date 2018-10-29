Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...

Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:12

А депутанам по 20к в мес перестали давать "на жилье"? Причём даже тем, у кого дворцы в Козине и Заспе

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин