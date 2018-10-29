Місяць тому Камбін вніс зміни до нової системи субсидій і результатом того є те, що велика кількість людей випали із системи.
Дивися повний текст Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого відсіяли із системи.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:36
Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого відсіяли із системи.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:03
Благодаря таким вот еденичным историям, а может и выдуманным, огромное количество нуждающихся людей обречены на существование
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:34
Re: Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого.
У меня тетка живет одна в трехкомнатной квартире, хоть всю жизнь проработала на Радикале, пенсия мизерная. Для того чтобы заплатить за квартиру, а особенно за отопление берет к себе квартирантку в одну комнату. И помимо квартирантки сама работает уборщицей на АЗС на минималке. Ей нужно заплатить только за отопление 2400 грн и пенсия у нее меньше 2000 грн.
Так что субсидии намотайте себе на одно место пан Розенко.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:08
Нужно людям платить достойные ЗП, а не вот это все.
Что бы хватало на еду, одежду, комуналку.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:08
Пусть переезжает в однушку-двушку, коммуналка будет меньше, а разницы в цене на несколько десятков лет коммуналки хватит. Или предлагаете вашей тетке скинуться, чтобы она одна норм себя в трех комнатах чувствовала?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:12
А депутанам по 20к в мес перестали давать "на жилье"? Причём даже тем, у кого дворцы в Козине и Заспе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:38
Re: Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого.
Про тітку в трикімнатній квартирі хороший коментар! Скоро вже потрібно чекати коментарів зі скаргами від жителів Конча-Заспи, що їм нема за що їх палаци опалювати.
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