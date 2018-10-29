Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...
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p_a_l написав:У меня тетка живет одна в трехкомнатной квартире, хоть всю жизнь проработала на Радикале, пенсия мизерная. Для того чтобы заплатить за квартиру, а особенно за отопление берет к себе квартирантку в одну комнату. И помимо квартирантки сама работает уборщицей на АЗС на минималке. Ей нужно заплатить только за отопление 2400 грн и пенсия у нее меньше 2000 грн. Так что субсидии намотайте себе на одно место пан Розенко.
В любой нормальной стране человек не имеющий возможности оплачивать жилье большой площади просто меняет его на такое какое ему по карману,особенно это характерно для пенсионеров, которые используют деньги полученные в результате этой сделки для поддержание своего уровня жизни на достойном уровне,а приведенная ситуация характерна только для непобедимого совка
antikkristall написав:В любой нормальной стране человек не имеющий возможности оплачивать жилье большой площади просто меняет его на такое какое ему по карману,особенно это характерно для пенсионеров, которые используют деньги полученные в результате этой сделки для поддержание своего уровня жизни на достойном уровне,а приведенная ситуация характерна только для непобедимого совка
В этой стране пенсионер может безопасно продать, а затем купить квартиру меньшей площади не оставшись на улице без единой копейки? Кстати. У меня мать в однокомнатной квартире в Киеве до сих пор не получила субсидии. У нее никто не прописан и никогда не проживал. Ее тоже отсеяли?