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Боротьба із псевдосубсидіантами:
Розенко розповів, кого...

Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:06

  p_a_l написав:У меня тетка живет одна в трехкомнатной квартире, хоть всю жизнь проработала на Радикале, пенсия мизерная. Для того чтобы заплатить за квартиру, а особенно за отопление берет к себе квартирантку в одну комнату. И помимо квартирантки сама работает уборщицей на АЗС на минималке. Ей нужно заплатить только за отопление 2400 грн и пенсия у нее меньше 2000 грн.
Так что субсидии намотайте себе на одно место пан Розенко.


В любой нормальной стране человек не имеющий возможности оплачивать жилье большой площади просто меняет его на такое какое ему по карману,особенно это характерно для пенсионеров, которые используют деньги полученные в результате этой сделки для поддержание своего уровня жизни на достойном уровне,а приведенная ситуация характерна только для непобедимого совка :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:35

  antikkristall написав:В любой нормальной стране человек не имеющий возможности оплачивать жилье большой площади просто меняет его на такое какое ему по карману,особенно это характерно для пенсионеров, которые используют деньги полученные в результате этой сделки для поддержание своего уровня жизни на достойном уровне,а приведенная ситуация характерна только для непобедимого совка :)


В этой стране пенсионер может безопасно продать, а затем купить квартиру меньшей площади не оставшись на улице без единой копейки?
Кстати. У меня мать в однокомнатной квартире в Киеве до сих пор не получила субсидии. У нее никто не прописан и никогда не проживал.
Ее тоже отсеяли?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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