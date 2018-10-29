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Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...
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Додано: Суб 17 лис, 2018 11:56
Так а какие изменения по прописанным, но не проживающим? Какие конкретные условия? Полгода родители не могут из-за этого получить субсидию, хотя до изменений получали по акту о непроживании...
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pobytt
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Додано: Суб 17 лис, 2018 11:58
А ещё, переплата за отопление куда-то исчезла в последней платежке. Вот так и списывают долги перед Ахметкой.
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pobytt
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Додано: Суб 17 лис, 2018 12:04
p_a_l написав:
У меня тетка живет одна в трехкомнатной квартире, хоть всю жизнь проработала на Радикале, пенсия мизерная. Для того чтобы заплатить за квартиру, а особенно за отопление берет к себе квартирантку в одну комнату. И помимо квартирантки сама работает уборщицей на АЗС на минималке. Ей нужно заплатить только за отопление 2400 грн и пенсия у нее меньше 2000 грн.
Так что субсидии намотайте себе на одно место пан Розенко.
А Порш Кайенн вашей тётке не надо заправить? Хватает пенсии?
Когда уже до некоторых сограждан дойдёт, что субсидии даёт не государство, а те кто платит налоги?? А государство просто перераспределяет деньги налогоплательщиков. Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
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DONALD
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Додано: Суб 17 лис, 2018 12:11
DONALD написав:
Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
Почему люди оплачивают по 20к в месяц "на съём жилья" владельцам дворцов в Козине?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 17 лис, 2018 12:18
чик написав:
основной повод для сокращения - безработным встать на учёт в службе занятости и оплатить 3месяца есв.
я еще и развожусь,суд побор до 800
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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