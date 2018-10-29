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Боротьба із псевдосубсидіантами:
Розенко розповів, кого...

Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:56

Так а какие изменения по прописанным, но не проживающим? Какие конкретные условия? Полгода родители не могут из-за этого получить субсидию, хотя до изменений получали по акту о непроживании...
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:58

А ещё, переплата за отопление куда-то исчезла в последней платежке. Вот так и списывают долги перед Ахметкой.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:04

  p_a_l написав:У меня тетка живет одна в трехкомнатной квартире, хоть всю жизнь проработала на Радикале, пенсия мизерная. Для того чтобы заплатить за квартиру, а особенно за отопление берет к себе квартирантку в одну комнату. И помимо квартирантки сама работает уборщицей на АЗС на минималке. Ей нужно заплатить только за отопление 2400 грн и пенсия у нее меньше 2000 грн.
Так что субсидии намотайте себе на одно место пан Розенко.

А Порш Кайенн вашей тётке не надо заправить? Хватает пенсии?
Когда уже до некоторых сограждан дойдёт, что субсидии даёт не государство, а те кто платит налоги?? А государство просто перераспределяет деньги налогоплательщиков. Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:11

  DONALD написав:Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??

Почему люди оплачивают по 20к в месяц "на съём жилья" владельцам дворцов в Козине?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:18

  чик написав:основной повод для сокращения - безработным встать на учёт в службе занятости и оплатить 3месяца есв.

я еще и развожусь,суд побор до 800
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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