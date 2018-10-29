Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 11:56
Так а какие изменения по прописанным, но не проживающим? Какие конкретные условия? Полгода родители не могут из-за этого получить субсидию, хотя до изменений получали по акту о непроживании...
Додано: Суб 17 лис, 2018 11:58
А ещё, переплата за отопление куда-то исчезла в последней платежке. Вот так и списывают долги перед Ахметкой.
Додано: Суб 17 лис, 2018 12:04
А Порш Кайенн вашей тётке не надо заправить? Хватает пенсии?
Когда уже до некоторых сограждан дойдёт, что субсидии даёт не государство, а те кто платит налоги?? А государство просто перераспределяет деньги налогоплательщиков. Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
Додано: Суб 17 лис, 2018 12:11
Почему люди оплачивают по 20к в месяц "на съём жилья" владельцам дворцов в Козине?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 17 лис, 2018 12:18
я еще и развожусь,суд побор до 800
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 17 лис, 2018 13:28
Не должны. Это неправильно.Одна несправедливость (или глупость) не может давать индульгенцию на совершение других.
Ну и владельцев дворцов получающих по 20 тыс.на жильё несколько сот человек. А "тёток"- миллионы. Масштаб не сопоставим.
Додано: Суб 17 лис, 2018 14:27
1) Эти "апартаменты" ,как правило, это единственное что осталось у пенсионера и что у него не украло государство в результате девальваций, инфляций, революций и пр.
2) Если оно , это самое государство, действительно озабочено такими пенсионерами живущими в 3-хкомнатных квартирах, то пусть поможет поменять ему эту квартиру на меньшую с доплатой и под свои гарантии. Я пока ни от кого от власть имущих таких предложений не слышал
3) А если этому государству все равно, то на хрена оно тогда вообще нужно?
В игноре Kart, Sommer
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