Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...

Додано: Суб 17 лис, 2018 14:27

DONALD написав: А Порш Кайенн вашей тётке не надо заправить? Хватает пенсии?

Когда уже до некоторых сограждан дойдёт, что субсидии даёт не государство, а те кто платит налоги?? А государство просто перераспределяет деньги налогоплательщиков. Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам?? А Порш Кайенн вашей тётке не надо заправить? Хватает пенсии?Когда уже до некоторых сограждан дойдёт, что субсидии даёт не государство, а те кто платит налоги?? А государство просто перераспределяет деньги налогоплательщиков. Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??

1) Эти "апартаменты" ,как правило, это единственное что осталось у пенсионера и что у него не украло государство в результате девальваций, инфляций, революций и пр.2) Если оно , это самое государство, действительно озабочено такими пенсионерами живущими в 3-хкомнатных квартирах, то пусть поможет поменять ему эту квартиру на меньшую с доплатой и под свои гарантии. Я пока ни от кого от власть имущих таких предложений не слышал3) А если этому государству все равно, то на хрена оно тогда вообще нужно?