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Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...
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Додано: Суб 17 лис, 2018 11:56
Так а какие изменения по прописанным, но не проживающим? Какие конкретные условия? Полгода родители не могут из-за этого получить субсидию, хотя до изменений получали по акту о непроживании...
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pobytt
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Додано: Суб 17 лис, 2018 11:58
А ещё, переплата за отопление куда-то исчезла в последней платежке. Вот так и списывают долги перед Ахметкой.
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pobytt
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Додано: Суб 17 лис, 2018 12:04
p_a_l написав:
У меня тетка живет одна в трехкомнатной квартире, хоть всю жизнь проработала на Радикале, пенсия мизерная. Для того чтобы заплатить за квартиру, а особенно за отопление берет к себе квартирантку в одну комнату. И помимо квартирантки сама работает уборщицей на АЗС на минималке. Ей нужно заплатить только за отопление 2400 грн и пенсия у нее меньше 2000 грн.
Так что субсидии намотайте себе на одно место пан Розенко.
А Порш Кайенн вашей тётке не надо заправить? Хватает пенсии?
Когда уже до некоторых сограждан дойдёт, что субсидии даёт не государство, а те кто платит налоги?? А государство просто перераспределяет деньги налогоплательщиков. Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
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DONALD
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Додано: Суб 17 лис, 2018 12:11
DONALD написав:
Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
Почему люди оплачивают по 20к в месяц "на съём жилья" владельцам дворцов в Козине?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 17 лис, 2018 12:18
чик написав:
основной повод для сокращения - безработным встать на учёт в службе занятости и оплатить 3месяца есв.
я еще и развожусь,суд побор до 800
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:28
Вкладчик1234 написав: DONALD написав:
Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
Почему люди оплачивают по 20к в месяц "на съём жилья" владельцам дворцов в Козине?
Не должны. Это неправильно.Одна несправедливость (или глупость) не может давать индульгенцию на совершение других.
Ну и владельцев дворцов получающих по 20 тыс.на жильё несколько сот человек. А "тёток"- миллионы. Масштаб не сопоставим.
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DONALD
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Додано: Суб 17 лис, 2018 14:27
DONALD написав:
А Порш Кайенн вашей тётке не надо заправить? Хватает пенсии?
Когда уже до некоторых сограждан дойдёт, что субсидии даёт не государство, а те кто платит налоги?? А государство просто перераспределяет деньги налогоплательщиков. Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
1) Эти "апартаменты" ,как правило, это единственное что осталось у пенсионера и что у него не украло государство в результате девальваций, инфляций, революций и пр.
2) Если оно , это самое государство, действительно озабочено такими пенсионерами живущими в 3-хкомнатных квартирах, то пусть поможет поменять ему эту квартиру на меньшую с доплатой и под свои гарантии. Я пока ни от кого от власть имущих таких предложений не слышал
3) А если этому государству все равно, то на хрена оно тогда вообще нужно?
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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Додано: Суб 17 лис, 2018 14:58
shapo написав: DONALD написав:
А Порш Кайенн вашей тётке не надо заправить? Хватает пенсии?
Когда уже до некоторых сограждан дойдёт, что субсидии даёт не государство, а те кто платит налоги?? А государство просто перераспределяет деньги налогоплательщиков. Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
1) Эти "апартаменты" ,как правило, это единственное что осталось у пенсионера и что у него не украло государство в результате девальваций, инфляций, революций и пр.
2) Если оно , это самое государство, действительно озабочено такими пенсионерами живущими в 3-хкомнатных квартирах, то пусть поможет поменять ему эту квартиру на меньшую с доплатой и под свои гарантии. Я пока ни от кого от власть имущих таких предложений не слышал
3) А если этому государству все равно, то на хрена оно тогда вообще нужно?
По моему эти проблемы должна решать "тётя" и ее родственники, а не государство.
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Vint
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:37
Накинулись на бедную тетку-пенсионерку. А если подумать: переезд в ее возрасте, и ремонт - будут стоить половину стоимости квартиры, т.е. тетка станет еще в два раза беднее. А платить за квартиру - станет не намного меньше, пусть и с субсидией. Нет смысла переезжать.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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