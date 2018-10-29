Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...

Додано: Суб 17 лис, 2018 15:37

Накинулись на бедную тетку-пенсионерку. А если подумать: переезд в ее возрасте, и ремонт - будут стоить половину стоимости квартиры, т.е. тетка станет еще в два раза беднее. А платить за квартиру - станет не намного меньше, пусть и с субсидией. Нет смысла переезжать.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!