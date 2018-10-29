Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...
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DONALD написав:Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
Почему люди оплачивают по 20к в месяц "на съём жилья" владельцам дворцов в Козине?
Не должны. Это неправильно.Одна несправедливость (или глупость) не может давать индульгенцию на совершение других. Ну и владельцев дворцов получающих по 20 тыс.на жильё несколько сот человек. А "тёток"- миллионы. Масштаб не сопоставим.
DONALD написав:А Порш Кайенн вашей тётке не надо заправить? Хватает пенсии? Когда уже до некоторых сограждан дойдёт, что субсидии даёт не государство, а те кто платит налоги?? А государство просто перераспределяет деньги налогоплательщиков. Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
1) Эти "апартаменты" ,как правило, это единственное что осталось у пенсионера и что у него не украло государство в результате девальваций, инфляций, революций и пр. 2) Если оно , это самое государство, действительно озабочено такими пенсионерами живущими в 3-хкомнатных квартирах, то пусть поможет поменять ему эту квартиру на меньшую с доплатой и под свои гарантии. Я пока ни от кого от власть имущих таких предложений не слышал 3) А если этому государству все равно, то на хрена оно тогда вообще нужно?
DONALD написав:А Порш Кайенн вашей тётке не надо заправить? Хватает пенсии? Когда уже до некоторых сограждан дойдёт, что субсидии даёт не государство, а те кто платит налоги?? А государство просто перераспределяет деньги налогоплательщиков. Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
1) Эти "апартаменты" ,как правило, это единственное что осталось у пенсионера и что у него не украло государство в результате девальваций, инфляций, революций и пр. 2) Если оно , это самое государство, действительно озабочено такими пенсионерами живущими в 3-хкомнатных квартирах, то пусть поможет поменять ему эту квартиру на меньшую с доплатой и под свои гарантии. Я пока ни от кого от власть имущих таких предложений не слышал 3) А если этому государству все равно, то на хрена оно тогда вообще нужно?
По моему эти проблемы должна решать "тётя" и ее родственники, а не государство.
Накинулись на бедную тетку-пенсионерку. А если подумать: переезд в ее возрасте, и ремонт - будут стоить половину стоимости квартиры, т.е. тетка станет еще в два раза беднее. А платить за квартиру - станет не намного меньше, пусть и с субсидией. Нет смысла переезжать.
zloy_ukr написав:Накинулись на бедную тетку-пенсионерку. А если подумать: переезд в ее возрасте, и ремонт - будут стоить половину стоимости квартиры, т.е. тетка станет еще в два раза беднее. А платить за квартиру - станет не намного меньше, пусть и с субсидией. Нет смысла переезжать.
так еще ведь и в результате покупки однушки - ей по закону не будут в этой однушке год платить субсидию - т.к. покупка более 50 кГрн. да и старые трешки продаются сейчас с очень большим скрипом или за смешную цену.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
DONALD написав:А Порш Кайенн вашей тётке не надо заправить? Хватает пенсии? Когда уже до некоторых сограждан дойдёт, что субсидии даёт не государство, а те кто платит налоги?? А государство просто перераспределяет деньги налогоплательщиков. Почему люди должны оплачивать апартаменты таким вот тёткам??
1) Эти "апартаменты" ,как правило, это единственное что осталось у пенсионера и что у него не украло государство в результате девальваций, инфляций, революций и пр. 2) Если оно , это самое государство, действительно озабочено такими пенсионерами живущими в 3-хкомнатных квартирах, то пусть поможет поменять ему эту квартиру на меньшую с доплатой и под свои гарантии. Я пока ни от кого от власть имущих таких предложений не слышал 3) А если этому государству все равно, то на хрена оно тогда вообще нужно?
Государство-не агентство недвижимости. Есть желание или необходимость продать квартиру, совершить договор мены-для этого есть все инструменты. Даже в БТИ уже идти не надо. У нотариуса за пару часов всё сделают.
zloy_ukr написав:Накинулись на бедную тетку-пенсионерку. А если подумать: переезд в ее возрасте, и ремонт - будут стоить половину стоимости квартиры, т.е. тетка станет еще в два раза беднее. А платить за квартиру - станет не намного меньше, пусть и с субсидией. Нет смысла переезжать.
Нет. Не так Продать трёшку в Киеве и купить однушку в том же доме (соседнем) с таким же "ремонтом" и разница будет навскидку от 0.5 до 1 млн.грн. А переезд- две тысячи гривен за машину с двумя грузчиками. Какие пол квартиры?? И платить надо будет меньше намного. Отопление в квартирах без счётчика считают по метражу. Однуха меньше трёхи примерно в 2 раза. Полученной разницы хватит лет на 25-50. Короче лет до ста тётка сможет платить без проблем. А для тех кому за 100-есть какая-то отдельная программа поддержки долгожителей.
Этой женщине теперь будет проще отказаться от квартирантки и оформить субсидию на законных основаниях. Только кому от этого будет легче? Квартирантке, которая лишится недорогого жилья? Пенсионерке, лишившейся скромной прибавки к маленькой пенсии?