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Боротьба із псевдосубсидіантами: Розенко розповів, кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:43
Tegularius написав:
Этой женщине теперь будет проще отказаться от квартирантки и оформить субсидию на законных основаниях. Только кому от этого будет легче? Квартирантке, которая лишится недорогого жилья? Пенсионерке, лишившейся скромной прибавки к маленькой пенсии?
Да никто не будет бегать и квартирантку выслеживать)
Просто субсидия видимо не на всю площадь будет?
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