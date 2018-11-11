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Ще в двох містах Німеччини
заборонили дизельні авто

Ще в двох містах Німеччини заборонили дизельні авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:55

Ще в двох містах Німеччини заборонили дизельні авто

Пропонуємо до обговорення:
Адміністративний суд у Гельзенкірхені (земля Північний Рейн-Вестфалія) у четвер, 15 листопада, ухвалив рішення про обмеження руху дизельних автомобілів у двох містах регіону: Гельзенкірхені і Ессені.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:55

Не запрет,а ограничение.
sena_2008atp
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