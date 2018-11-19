RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
УЗ розширює можливості купівлі
квитків через смартфон

УЗ розширює можливості купівлі квитків через смартфон
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:51

УЗ розширює можливості купівлі квитків через смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця розширює можливості онлайн-сервісу купівлі залізничних квитків booking.uz.gov.ua для мобільних пристроїв.

Дивися повний текст УЗ розширює можливості купівлі квитків через смартфон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85776
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:51

а когда онлайн можно будет купить билеты на поезда в Европу?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2585
З нами з: 15.07.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:54

Надо не о гиперлупах рассказывать,а сделать,чтобы без кондиционеров вагонов вообще не было,21 век на дворе,позорище.Бездельники у власти,как всегда.
Scotch
 
Повідомлень: 503
З нами з: 01.08.10
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitalych-new і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На голову НАБУ відкрили справу через землю в Криму
R2 » Чет 22 лис, 2018 17:54
2 113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 01:05
5kopiyok
iPhone X повернуть у продаж через провал iPhone Xs
R2 » Чет 22 лис, 2018 23:06
0 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 23:06
R2
Представлено смартфон зі спливаючою камерою
R2 » Пон 19 лис, 2018 23:13
2 90
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 00:13
Cactus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.