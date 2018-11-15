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В Україні визначилися з першим
вокзалом, який віддадуть...

В Україні визначилися з першим вокзалом, який віддадуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:15

В Україні визначилися з першим вокзалом, який віддадуть...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України за результатами переговорів з Укрзалізницею визначило залізничний вокзал Миколаєва можливим об'єктом концесії у форматі державно-приватного партнерства.

Дивися повний текст В Україні визначилися з першим вокзалом, який віддадуть у приватні руки.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:15

Всё на продажу...Вся Укрзализниця готовится к днрибану жлобьём.В этом и был смысл акционирования.Вот и всё.Скоро жилые дома с рабами отдадут в частные руки.
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