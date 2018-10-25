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Гройсман відзвітував про зростання зарплати лікарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:04
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в рамках робочої поїздки у Вінницькій області поспілкувався з медиками і переконався, що вони задоволені результатами медичної реформи в державі.
Дивися повний текст Гройсман відзвітував про зростання зарплати лікарів
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:04
Интересно Вова пи** как всегда пи** или они взяли в заложники членов семей этих довольных врачей?
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vitali_kalinin
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:11
Пора бы еще о оздоровлении отчитаться, так то и так то, все стали здоровее на 28%, что коррелирует с увеличением зарплаты врачей ;) Опровергнуть нельзя, подтвердить тоже, классика :)
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Igorten
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:14
Главное побольше нагадить на любую хорошую новость. Это уже классика эпохи зрадофилизма и ненависти к Украине.
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locustsucol
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