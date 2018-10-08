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Гройсман відзвітував про
зростання зарплати лікарів

Гройсман відзвітував про зростання зарплати лікарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:04

Гройсман відзвітував про зростання зарплати лікарів

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в рамках робочої поїздки у Вінницькій області поспілкувався з медиками і переконався, що вони задоволені результатами медичної реформи в державі.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:11

Пора бы еще о оздоровлении отчитаться, так то и так то, все стали здоровее на 28%, что коррелирует с увеличением зарплаты врачей ;) Опровергнуть нельзя, подтвердить тоже, классика :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:14

Главное побольше нагадить на любую хорошую новость. Это уже классика эпохи зрадофилизма и ненависти к Украине.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:22

  antey1969 написав:Расходная часть по мед обслуживанию недовыполнена на 44%!!! за предыдущие месяцы.
Интересно, за счет чего же повысилась зарплата медиков?)))

Ты спрашиваешь посетителей, или самого себя? Ты статью не прочитал, и пишешь ахинею, подо всеми статьями пропагандируя ненависть к Украине и ее государственному устройству, при полном его непонимании.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:20

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locustsucol - Театр одного актера.
xScape
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:18

Заболел, лежишь дома с температурой и хочешь вызвать врача? **а! Новая медицинская реформа - "счастье" для малоимущих))
По-факту все как в Европе или США: хочешь медицинское обслуживание - заплати ежегодную страховку. В США это порядка 4000$ в год. В Украине порядка 12000 грн в год, так что претензий нет. Но старичков с пенсиями по 2500 жалко.
priem_metalla86
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