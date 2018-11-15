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"Нафтогаз" підпише з "Нафтогаз трейдинг" рамковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:11
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" підпише зі своєю "дочкою" ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг" (ДКНТ) рамковий договір купівлі-продажу природного газу на 85 млрд грн.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:11
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