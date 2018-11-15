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Bitcoin Cash за добу
подешевшав на 50%

Bitcoin Cash за добу подешевшав на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:18

Bitcoin Cash за добу подешевшав на 50%

Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю, 16 листопада, курс Bitcoin Cash на біржі Bitfinex опустився до $284, за добу він знизився на 50%.

Дивися повний текст Bitcoin Cash за добу подешевшав на 50%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:18

Хороший актив, кто то... кого то послал нах...и цена сложилась пополам
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:50

Чукча2, но у держателей этих монет появились и те и другие числом равным тому сколько у них было BCH, так что на форке держатели не потеряли.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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