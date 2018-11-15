У п'ятницю, 16 листопада, курс Bitcoin Cash на біржі Bitfinex опустився до $284, за добу він знизився на 50%.
Дивися повний текст Bitcoin Cash за добу подешевшав на 50%.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:18
Bitcoin Cash за добу подешевшав на 50%
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Дивися повний текст Bitcoin Cash за добу подешевшав на 50%.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:18
Хороший актив, кто то... кого то послал нах...и цена сложилась пополам
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:50
Чукча2, но у держателей этих монет появились и те и другие числом равным тому сколько у них было BCH, так что на форке держатели не потеряли.
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