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Індексація пенсій з 2019
року буде автоматичною

Індексація пенсій з 2019 року буде автоматичною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:26

Індексація пенсій з 2019 року буде автоматичною

Пропонуємо до обговорення:
Індексація пенсій для українців з 2019 року пройде в автоматичному режимі.

Дивися повний текст Індексація пенсій з 2019 року буде автоматичною.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:29

Re: Індексація пенсій з 2019 року буде автоматичною

Она и так должна быть автоматической.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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